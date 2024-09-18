Работы на очистных сооружениях в Гдове завершены практически на 100%
Работы на очистных сооружениях в Гдове завершены практически на 100%, рассказала врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«По поводу очистных сооружений в Гдовском районе. Все работы, предусмотренные проектом, на сегодняшний день уже выполнены. «Россети» на этой неделе завершают подключение объектов к электрическим сетям», – отметила Ксения Григорьева.
Со следующей недели на объекте планируют приступить к пусконаладочным работам, уточнила она.
Напомним, в ноябре 2022 года из федерального бюджета были выделены средства на реконструкцию очистных сооружений канализации в Гдове. Сумма контракта составляет более 196 млн рублей, из них 46 млн рублей выделены из областного бюджета.
Отметим, реконструкция очистных сооружений в Гдове проходит в рамках федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)», а также направлено на исполнение поручения президента России.
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