Делегация артистов Псковского районного центра культуры посетила Белоруссию

16:43, 18 сентября 2024, ПАИ

Делегация артистов Псковского районного центра культуры посетила Белоруссию в рамках развития побратимских связей между Псковским и Бешенковичским районами, сообщили ПАИ в администрации Псковского района.



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района

















Псковские творческие коллективы поздравили коллег из посёлка Бешенковичи сразу с двумя событиями: с Днём народного единства в Белоруссии и открытием районного Дома культуры после капитального ремонта.

«Артисты Псковского района не только порадовали своих коллег яркими выступлениями, но пообщались, обсудили творческие планы и смогли найти точки соприкосновения в дальнейшем культурном развитии», – отметили в администрации.