Делегация артистов Псковского районного центра культуры посетила Белоруссию
Делегация артистов Псковского районного центра культуры посетила Белоруссию в рамках развития побратимских связей между Псковским и Бешенковичским районами, сообщили ПАИ в администрации Псковского района.
-
Фото: администрация Псковского района
-
Фото: администрация Псковского района
-
Фото: администрация Псковского района
-
Фото: администрация Псковского района
-
Фото: администрация Псковского района
-
Фото: администрация Псковского района
-
Фото: администрация Псковского района
-
Фото: администрация Псковского района
-
Фото: администрация Псковского района
Псковские творческие коллективы поздравили коллег из посёлка Бешенковичи сразу с двумя событиями: с Днём народного единства в Белоруссии и открытием районного Дома культуры после капитального ремонта.
«Артисты Псковского района не только порадовали своих коллег яркими выступлениями, но пообщались, обсудили творческие планы и смогли найти точки соприкосновения в дальнейшем культурном развитии», – отметили в администрации.
Ученики псковской детской музыкальной школы стали лауреатами международного конкурса «Финист»
Музей Победы подписал соглашение о сотрудничестве с комитетом по культуре Псковской области