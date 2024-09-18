Схему движения всех автобусов обновили в Пскове

17:40, 18 сентября 2024, ПАИ

Обновлённую схему движения всех автобусов опубликовал «Псковпассажиравтотранс».

На сегодняшний день предприятие обслуживает 26 городских маршрутов в Пскове.

Обновлённая схема маршрутов в скором времени появится во всех автобусах.

Кроме того, узнать актуальное расписание, прогноз прибытия транспорта на нужную остановку, проложить оптимальный маршрут и отследить движение транспортных средств на карте города можно в приложении «Псков транспорт».