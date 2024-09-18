Турниры памяти основателя великолукского баскетбола стартуют 20 сентября

17:04, 18 сентября 2024, ПАИ

Турниры среди юношей 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения, посвящённые памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя, пройдут в Великих Луках с 20 по 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

Всего в двух турнирах сыграют 11 команд из Великих Лук, Новосокольников, Санкт-Петербурга, Пскова, Смоленска и Дно. Псков представят баскетболисты спортшколы «Ника», а Великие Луки – воспитанники спортшколы «Экспресс».

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