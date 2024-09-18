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Культура

Фильм «Василий Тёркин» снимают в Псковской области

Съёмки художественно-исторического фильма «Василий Тёркин» проходят в районе деревни Плаксино Великолукского района с 18 по 26 сентября. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Во время съёмочного процесса предполагается использование пиротехнических эффектов. Кроме того, организаторы съёмок пригласили к участию жителей Великих Лук.

Премьера кинокартины запланирована на 9 мая 2025 года к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Режиссёром фильма выступает Карен Геворкян. Ранее съёмки уже прошли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Торжке и деревне Забродье (Белоруссия).

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