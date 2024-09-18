ПсковГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Центром содействия переселению «Соотечественник»

17:43, 18 сентября 2024, ПАИ

Псковский государственный университет подписал соглашение о сотрудничестве с Центром содействия переселению «Соотечественник» в реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Для нас сегодняшнее мероприятие является очень важным, – отметила первый проректор ПсковГУ Ольга Серова. – Как университет мы, наверное, самая крупная организация в регионе, где обучаются иностранные студенты. Но сегодня мы понимаем, что для того, чтобы сделать их обучение здесь комфортным, успешным, чтобы участвовать в социально-экономическом развитии нашего региона, нам необходимо объединять усилия. А сотрудничать необходимо с теми государственными общественными структурами, которые как раз содействуют и в работе с соотечественниками, и в работе по переселению, и в вопросах организации труда».

В рамках соглашения о сотрудничестве запланированы организация и проведение для иностранных студентов встреч, круглых столов, конференций по условиям участия в госпрограмме, проблемам занятости молодёжи, вопросам трудоустройства.

В студенческом МФЦ по вторниками и четвергам с 12:00 до 15:00 будет находиться консультант, который ответит на вопросы иностранных граждан.

Основное направление сотрудничества – работа с молодёжью. По словам директора Центра содействия переселению «Соотечественник» Натальи Тудаковой, взаимодействие с вузом будет направлено на то, чтобы иностранные студенты закреплялись на территории Псковской области и после окончания учебы оставались здесь жить и работать.

«Программа даёт возможность соотечественникам получить гражданство Российской Федерации в ускоренном порядке, – добавила Наталья Тудакова. – Также она нацелена на решение различных вопросов, связанных с мерами социальной поддержки. Пятнадцать студентов на сегодняшний момент являются участниками госпрограммы переселения соотечественников, и уже сейчас есть большой запрос на переселение членов семьи».