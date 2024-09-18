Заслуженный коллектив народного творчества – камерный хор «Кант» выступит в Пскове

18:18, 18 сентября 2024, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества – камерный хор «Кант» выступит в Пскове 29 сентября. Концерт-презентация «Наша Родина – Россия» приурочен ко Дню зарождения российской государственности, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Коллектив из Великих Лук зародился в 1983 году с целью популяризации хорового академического искусства. Руководит коллективом музыкант и дирижёр Юлия Штонда.

В концертной программе хоровые миниатюры русских классиков – М. П. Мусоргского, Г. В. Свиридова, В. С. Калинникова, а также композиторов современности – В. С. Ходоша, Ю. А. Евграфова и других. Также для зрителей прозвучат образцы русской православной духовной музыки и произведения западноевропейских композиторов.

Мероприятие состоится в БКЗ Псковской областной филармонии. Начало в 15:00. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии.