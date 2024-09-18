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Общество

Первичную помощь и консультации могут получить жители Тверской области в Великих Луках

Вопросами оказания первичной помощи жителям, прибывшим из города Торопца Тверской области, занимаются как региональные, так и местные власти. Где можно получить помощь, сообщается в телеграм-канале «АТК» в Псковской области.

В Великих Луках на территории рядом с ТЦ «Апельсин» функционирует мобильный пункт, предоставляющий консультации и первичную помощь жителям Тверской области, приехавшим в город.

Кроме того, на территории Западнодвинского муниципального округа организованы пункты временного размещения по следующим адресам: Западнодвинский технологический колледж имени И. А. Ковалева (Западная Двина, улица Мира, 12), Западнодвинская СОШ № 1 (Западная Двина, улица Кирова, дом 16, МАДОУ «Детский сад «Березайка» (Западная Двина, улица Культурная, 3), МАДОУ «Детский сад «Солнышко» (Западная Двина, улица Кирова, 30б), МАДОУ «Детский сад № 1» (Западная Двина, улица Кирова, 30).

Также организована горячая линия, где можно получить полную информацию по любым возникающим вопросам: (8 4822) 39-09-82.

В Великих Луках по вопросам адресной помощи следует обращаться к руководителю центра добровольчества Екатерине Карпенко по телефону +7-911-387-10-66.

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