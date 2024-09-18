В Псковской области названы победители летней спартакиады детей-инвалидов

19:25, 18 сентября 2024, ПАИ

В Псковской области подвели итоги ХIII Областной летней спартакиады детей-инвалидов, которая прошла в Пушкинских Горах. Участниками стали 43 ребёнка в составе шести команд, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Командная игра бочче и состязания в личном первенстве вошли в программу спартакиады. В личном зачёте ребята соревновались в лёгкой атлетике (бег на 100 метров, метание мяча), настольном теннисе, дартсе, а также в силовой подготовке (поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 секунд, сгибание и разгибание рук в упоре лежа).

По итогам соревнований команда специальной коррекционной общеобразовательной школы (СКОШ) № 5 Центра специального образования № 1 завоевала первое место, получив кубок областной летней спартакиады детей-инвалидов. Серебро – у команды СКОШ № 7, третье место – у СКОШ № 1 и 2.