Суд вынес приговор иностранцу за попытку дать взятку таможеннику на госгранице в Псковской области

19:08, 18 сентября 2024, ПАИ

Пыталовский районный суд Псковской области вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранца. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка» со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

В июле 2024 года за беспрепятственное перемещение грузового автомобиля через таможенную границу мужчина пытался передать 200 евро заместителю начальника таможенного поста автомобильного пункта «Убылинка» на госгранице в Псковской области.

Иностранец признан виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 50 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства.