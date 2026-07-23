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Общество

Эксперты предупредили о мошеннических схемах «списания долгов»

В интернете и на улицах Санкт-Петербурга активизировалась реклама услуг по «100 % списанию долгов». За громкими обещаниями часто скрываются финансовые мошенники, которые под видом помощи в банкротстве предлагают дорогостоящие консультации, приводящие к потере денег и имущества, сообщает spb.aif.ru.

Фото: ПАИ

Так называемые «раздолжнители» предлагают «волшебное» решение долговых проблем, однако вместо реальной помощи зачастую продают клиентам абонементы на консультации, стоимость которых может достигать 300 тысяч рублей. В результате клиент рискует остаться не только без денег, но и без имущества.

По данным Сбербанка, в 2024 году судебным банкротством воспользовались 431,9 тысячи человек. Одновременно с ростом числа законных процедур увеличивается и количество мошеннических предложений: в 2025 году ежеквартально фиксировалось более 2,5 тысячи таких объявлений в интернете.

Юрист Юрий Моисеев перечислил признаки недобросовестных компаний: гарантии определённого исхода дела, обещания сохранить всё имущество, требования немедленно прекратить платить кредиторам, упоминания о «секретных государственных программах» без ссылок на законы.

Легитимные юридические компании, в отличие от мошенников, не звонят первыми, не требуют предоплаты и детально разъясняют все риски. Банки, в свою очередь, заинтересованы в реструктуризации долга и предоставлении кредитных каникул. Первым шагом при финансовых трудностях должен стать прямой диалог с кредитором.

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