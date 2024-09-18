Строительные леса разбирают реставраторы на башне Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре
Строительные леса начали разбирать реставраторы на башне Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
«Завершены укрепление и оштукатуривание фасадов. Раскрыты, укреплены граффити, обнаруженные внутри башни во время предпроектных работ. Самым древним изображениям не менее трёх столетий», – отметили эксперты.
Специалисты отремонтировали кровлю шатра и воссоздали дозорную избу в соответствии с проектом реставрации. Архитектурный облик башни сохранялся с опорой на период конца XVII века (допетровское время).
Впервые облик башни реконструировали в период реставрации 1960-х годах, когда по проекту архитектора Всеволода Смирнова была надстроена каменная башня с четырьмя, пятью, шестью ярусами. Тогда были воссозданы деревянный шатер и дозорная изба с прапором и «красным тёсом с пиками».
Башня Верхних решёток – оригинальная водопропускная башня XVI–XVII веков – является памятником самобытного оборонного зодчества псковской школы и псковской реставрационной школы 1960-х годов XX века.
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Строительные леса разбирают реставраторы на башне Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре