Всероссийский день ходьбы пройдёт в Печорах 20 сентября

21:55, 18 сентября 2024, ПАИ

Администрация Печорского муниципального округа и Печорская ДЮСШ приглашают печерян и гостей города на Всероссийский день ходьбы. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

В программу праздника включены физкультурная разминка, старты на различных дистанциях, спортивные эстафеты, конкурсы.

20 сентября (пятница) в 16:00 всех желающих приглашают на городской стадион.