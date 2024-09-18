Всероссийский день ходьбы пройдёт в Печорах 20 сентября
Администрация Печорского муниципального округа и Печорская ДЮСШ приглашают печерян и гостей города на Всероссийский день ходьбы. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
В программу праздника включены физкультурная разминка, старты на различных дистанциях, спортивные эстафеты, конкурсы.
20 сентября (пятница) в 16:00 всех желающих приглашают на городской стадион.
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