Новые молодые специалисты приняты на работу в Псковскую областную больницу

21:25, 18 сентября 2024, ПАИ

Новые молодые специалисты приняты на работу в Псковскую областную клиническую больницу. О пополнении медперсонала сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Ежегодно осенью система здравоохранения пополняется молодыми специалистами, выпускниками этого года. Укрепление кадрового потенциала является одной из важнейших задач национального проекта «Здравоохранение», – отметили в профильном комитете.

Так, на работу поступили четыре новых врача. Среди них – Валерия Звездова, врач клинической лабораторной диагностики. С детства девушку интересовала медицина: она училась в медицинском классе и с увлечением изучала биологию и химию. «Я люблю химию, именно она помогает нам понимать многие процессы в организме», – говорит Валерия Звездова.

Ещё один специалист – София Степанова, врач клинической лабораторной диагностики. Обе девушки – выпускницы ПсковГУ.

Александра Иванова – участковый терапевт поликлиники № 2 великолукского филиала. Медработник родом из города Великие Луки. Училась в 12-й школе, окончила Смоленский государственный медицинский университет. После окончания вуза решила вернуться в родной город и работать в поликлинике, в которую сама обращалась за медицинской помощью с детства.

Диана Лобастова – врач-стажёр в отделении реанимации. В 2022 году окончила Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудорова, а в этом году – ординатуру Северо-Западного государственного университета имени И. И. Мечникова по специальности «анестезиология-реаниматология».

Мария Соколова – фельдшер поликлиники № 2 великолукского филиала. Мария Соколова является бывшим студентом-целевиком, окончила Великолукский медицинский колледж. При выборе медицины в качестве профессии прислушалась к наставлениям бабушки Людмилы Петровны Халцонен, которая работает в поликлинике № 2 медицинским регистратором уже 23 года.

Ещё три новые медсестры работают в различных отделениях областной больницы – Мария Абрамова, Валерия Толстопятова, Анастасия Морозова. Девушки в этом году окончили Псковский медицинский колледж.

Также на службу в больницу поступил Александр Воронцов, медбрат рентгенологического отделения.