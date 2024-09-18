ФК «Псков» стал обладателем кубка Псковской области

22:23, 18 сентября 2024, ПАИ

ФК «Псков» в гостях обыграл великолукский «Экспресс» в финале Кубка Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФК «Псков».

Основное время матча завершилось вничью – 2:2, а в серии пенальти «Псков» оказался точнее – 5:4.

Для псковских футболистов это второй кубок подряд. Кроме того, форварду псковичей Сергею Молчанову вручили награду как лучшему игроку матча.