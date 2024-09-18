Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Псков» стал обладателем кубка Псковской области

ФК «Псков» в гостях обыграл великолукский «Экспресс» в финале Кубка Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФК «Псков».

ФК «Псков» стал обладателем кубка Псковской области. Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Основное время матча завершилось вничью – 2:2, а в серии пенальти «Псков» оказался точнее – 5:4.

Для псковских футболистов это второй кубок подряд. Кроме того, форварду псковичей Сергею Молчанову вручили награду как лучшему игроку матча.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 сентября 2024

ФК «Псков» стал обладателем кубка Псковской области
18 сентября 2024

Турниры памяти основателя великолукского баскетбола стартуют 20 сентября
18 сентября 2024

Борис Елкин: Востребованность новых спортивных площадок в Пскове очень высокая
18 сентября 2024

Профессиональный ФК в Пскове нельзя восстановить только силами городского и областного бюджетов – Сергей Бухаров
18 сентября 2024

Надувную лодку получит победитель Пыталовского рыболовного фестиваля
18 сентября 2024

Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу среди псковских предприятий
18 сентября 2024

Открытое первенство Псковской области по таврелям пройдёт 6 октября
18 сентября 2024

Совместная тренировка кудоистов из трёх регионов пройдёт в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...