ФК «Псков» стал обладателем кубка Псковской области
ФК «Псков» в гостях обыграл великолукский «Экспресс» в финале Кубка Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФК «Псков».
Основное время матча завершилось вничью – 2:2, а в серии пенальти «Псков» оказался точнее – 5:4.
Для псковских футболистов это второй кубок подряд. Кроме того, форварду псковичей Сергею Молчанову вручили награду как лучшему игроку матча.
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18 сентября 2024
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