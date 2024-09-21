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Как «Тоттенхэм». Главный тренер ФК «Псков» подвёл итоги чемпионата СЗФО

Завершился очередной, уже пятый для переформировавшегося «Пскова» сезон чемпионата Северо-Западного округа по футболу. На этот раз псковичи заняли лишь четвёртое место, хотя шанс на бронзу сохранялся до последнего матча. Почему не удалось закрепиться в первой тройке, в чём причина самого разгромного поражения в истории команды и кто усилит состав в следующем сезоне – на эти и многие другие вопросы ПАИ ответил главный тренер команды Игорь Васильев.

Главный тренер ФК «Псков» подвёл итоги чемпионата СЗФО. Фото: ПАИ

– Игорь Евгеньевич, четвёртое место по результатам чемпионата СЗФО, в котором активно участвовали новички команды, довольно неплохо, но наверняка хотелось бы залезть в тройку. Чего не хватило, как считаете?

– Нам не хватило глубины состава. В конце нас оставалось уже 13–14 человек, потому как игры основной команды совпадали с матчами ребят из ЮФЛ, на которых мы тоже рассчитывали. Фактически не хватило людского ресурса. Ребята уже подустали к концу, на первенстве области пошли игры. Были близки к третьему месту, которое всех бы устроило. Но уже не от нас зависело. Мы постарались, сделали в последнем матче против «Химика» всё что могли. Были ощутимые потери в сезоне: закончил играть Даниил Михайлов, выбыли Антон Шишаев и Александр Алексеев. Тем не менее мы до последнего боролись за третье место.

В заключительной игре сезона псковичи обыграли «Химик» из Коряжмы, но прямой конкурент за место в тройке чуть позднее добрал недостающие очки

– Из удивительного в этом сезоне можно выделить разгромное поражение на домашнем стадионе против «Севера» со счётом 0:6. Что в этой игре пошло не так?

– Ситуация в таблице была такая, что мы могли вклиниться в борьбу за первое место. Может быть, то, что мы ребят настраивали только на победу, которая поможет бороться за лидерство, не сыграло в нашу пользу. Всё-таки кто-то перегорел. И «Север» перед этой игрой усилился. Они во втором круге дозаявили несколько сильных игроков. Нам было тяжеловато. Хотя, конечно, и свои ошибки в обороне в первом тайме к этому привели. Потом было ничего не исправить.

ФК «Псков» пропускает шестой гол на своём поле. Это поражение стало одним из самых разгромных в истории клуба

– Но нельзя сказать, что состав «Севера» был значительно сильнее того, с чем в Псков на кубковую игру приехал великолукский клуб «Луки-Энергия». С Великими Луками получилось сыграть вничью в основное время.

– Там мы не дали ничего создать, а здесь получилось, что наоборот всё прошло. Многие ошибались в обороне. Наверное, ответственность матча слишком давила. Перенастроили. В желании нельзя отказать, но с ошибками сыграли, поэтому такой результат.

– Сильно ли ударило поражение по команде?

– Думаю, да. Когда проигрываешь в упорной борьбе – совсем другое. Тут по нам ударило. У нас много молодёжи, и опытные ребята не намного старше. Для этого и приглашаем опытных футболистов, чтобы помогли молодым. Не все, может быть, такой удар выдержали, поэтому пошли игры, в которых мы сникли. С «Тосно» в Санкт-Петербурге был провальный первый тайм. Потом выправить игру было сложно. Ещё и удалили Сергея Молчанова и, кстати, эту красную карточку отменили. Мы игру перевернули – счёт 2:1, играть ещё 20 минут. Сергею дают прямую красную, а потом после просмотров повторов на КДК её отменяют. Затем он приехал в Коряжму и там забил два гола. Возможно, мы бы и с «Тосно» смогли додавить до ничьи. Она бы нас устроила.

Спорное удаление Сергея Молчанова в матче с «Тосно» за десять минут до конца матча

– Какое обоснование было у этого удаления?

– Как будто он прыгнул в ноги с риском нанести травму. Травмы там не было. Инспектор матча сразу сказал, что это не прямая красная, а жёлтая карточка. Судья ошибся, и это признали. Ещё дома против «Химика» из Коряжмы нам хороший гол не засчитали, когда мы сыграли 0:0. А там не было вне игры, чистый гол. Тут очки, там очки. Но на это уже нечего уповать. Сами сбавили. Не хватило ресурсов.

Момент, в котором главный арбитр встречи усмотрел у Антона Шишаева положение вне игры. Матч завершился вничью со счётом 0:0

– ОФФ «Северо-Запад» в начале сезона на своём сайте уведомляло, что теперь у победителей окружных чемпионата и Кубка появляется возможность бесплатно отправиться на финал среди любительских команд в конце года. Такую возможность рассматривали как мотивацию?

– Не думали об этом. При таких изменениях в составе мы понимали, что будет тяжело бороться за первое место, хотя до последнего пытались. Мы даже не рассматривали этот вариант.

– Недавно со срочной службы в Псков вернулся сильный опорный полузащитник Иван Георгиев. Слышал, что он пришёл к вам на пару тренировок. Также к следующему сезону вернутся псковские нападающие Всеволод Фёдоров и Михаил Севастьянов. Рассчитываете ли вы на этих игроков?

– Встретились с Иваном Георгиевым. Он изъявил желание, сходил на несколько тренировок, но потом пропал. Даже на связь не выходил. Мы бы хотели с удовольствием. Будет отлично, если Фёдоров и Севастьянов вернутся. Насколько есть информация, Фёдоров готов. Будем рассматривать этот вариант. А так на следующий год к нам добавятся футболисты 2007 года рождения из Юношеской футбольной лиги. Они неплохо выступают, мы на них рассчитываем. И ребята 2008 года рождения молодцы. В финале Кубка Псковской области Андрей Моисеев у нас почти всю игру в старте крайнего защитника отыграл. Владимир Макеев хорошо вышел на замену. Пополнение будет. Дай бог, чтобы у них было желание.

Гол Владимира Макеева в ворота «Балтики»

– В первой половине окружного чемпионата травму до конца сезона получил самый возрастной игрок команды Антон Шишаев. Рассчитываете на него в следующем году?

– Мы будем смотреть. Ему сделали операцию. У него был разрыв мениска. Только недавно сняли швы. Он, безусловно, думает о работе тренером, обучение проходит. Но если он в нормальной форме и у него будет желание – отлично. В команде должен быть опытный взрослый человек, который молодым ребятам помогает, держит в тонусе.

Антон Шишаев получил травму в матче с «ГУОР-Карелией», которая выбила псковского нападающего до конца сезона

– У вас в составе появилась новая звезда: нападающий Сергей Молчанов забил в чемпионате семь мячей, вошёл в тройку лучших бомбардиров. Ожидали от него такой прыти в начале сезона?

– Когда наши основные нападающие Всеволод Фёдоров и Михаил Севастьянов ушли в армию, у нас из игроков на эту позицию остались Антон Паранин, Сергей Молчанов и молодой Константин Прячкин. Плюс Антон Шишаев, но он играл больше из глубины. Я не то чтобы ожидал, что Молчанов раскроется. Просто он такой своеобразный игрок, которому нужно доверие. Нестандартно играет, принимает свои решения, этим и выделяется. Забил семь голов в чемпионате. Это очень хороший результат.

Сергей Молчанов забил в прыжке через себя в ворота «Тосно»

– Завершился первый сезон во взрослом футболе для ребят, в прошлом году ещё выступавших в Юношеской футбольной лиге. Кого можно отметить по итогам сезона?

– Игроком состава стал Никита Родионов. Он играл опорного полузащитника, а в последних играх с дефицитом в обороне и центрального защитника играл. Данил Силантьев тоже стал игроком основы, хотя у него были травмы в нынешнем сезоне. Несколько раз он пропускал матчи.

– Следите ли за ребятами, которые пополнят состав в следующем году? Это воспитанники 2007 года рождения, которые играют в ЮФЛ под руководством Германа Кравченко.

– Там есть лидеры. Центральный защитник Дмитрий Рыбаков, безусловно. Ещё Владимир Макеев. Мы на область их уже привлекали, там есть группа ребят. И кстати, они не просто так сейчас поедут в Калининград бороться за третье место. Претендуют на медали, хотя к концу сезона есть у них проблемы с составом из-за травм. Мы за ними следим. Есть хорошие ребята, которые за нас уже играли и подтверждали навыки своей игрой.

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Алексей Соболев
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