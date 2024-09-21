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Общество

Псковское постпредство приняло расширенное заседание Совета руководителей представительств регионов

Расширенное заседание Совета руководителей представительств российских регионов состоялось на базе представительства правительства Псковской области при Правительстве РФ. Участие в нём принял первый заместитель губернатора Псковской области Денис Салий, сообщили ПАИ в региональном правительстве.

Псковское постпредство приняло расширенное заседание Совета руководителей представительств регионов. Фото: правительство Псковской области

В рамках заседания представители российских регионов в Москве поделились опытом взаимодействия с федеральными органами власти и общественными организациями, инвесторами, обсудили актуальные вопросы и работу представительств с участниками спецоперации. Практику представительств по защите интересов и работе с бойцами и ветеранами СВО представили постпреды Республики Алтай Ирина Лозовая и Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов.

Директор департамента регионального развития РГО Артур Латыпов рассказал о проектах Русского географического общества, которые направлены на популяризацию субъектов РФ, а также о грантовых возможностях РГО.

Заместитель полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте РФ Ильдар Бикбаев выступил с предложением создания в рамках Инвестиционного клуба совета общей базы инвестиционных проектов и площадок регионов для дальнейшего масштабирования.

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