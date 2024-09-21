Письма водителям написали себежские школьники

21:19, 20 сентября 2024, ПАИ

Школьники Себежской средней школы совместно с Госавтоинспекцией МО МВД России «Себежский» провели акцию «Письмо водителю». Об этом пишет районная газета «Призыв».

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Целью акции стало привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

Участники акции рассказали водителям о целях проводимой акции. Юные инспекторы написали письма, адресованные участникам дорожного движения. Сочинения школьников отличались по содержанию, но все призывали водителей к одному – соблюдать правила дорожного движения и беречь жизнь и здоровье.

Водители, в свою очередь, пообещали детям, что обязательно прислушаются к словам и пожеланиям, изложенными юными участниками дорожного движения в письмах, а также будут соблюдать правила безопасности на дороге.