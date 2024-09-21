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Работы по устройству отмостки продолжаются вокруг колокольни Троицкого собора в Псковском кремле

Работы по устройству отмостки продолжаются вокруг колокольни Троицкого собора в Псковском кремле. Реставраторы подобрали специальную методику для защиты отреставрированного памятника архитектуры от излишней влаги, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Работы по устройству отмостки продолжаются вокруг колокольни Троицкого собора в Псковском кремле. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Изготавливается так называемая «смесь Логачевой». Это санирующая смесь с дышащей поверхностью. Воду состав не пропускает, а наоборот, вытягивает, абсорбирует и не даёт отсыревать стенам. В процентном соотношении «смесь Логачевой» состоит из извести, цемента, песка и древесного угля. Защита от влаги устроена по периметру. Смесь укладывается вдоль стен на глубину 25 сантиметров при ширине 15 сантиметров. Сверху размещены камни отмостки. Используется гранитный булыжник», – отметили специалисты.

Предполагается, что эта же методика будет применена и при устройстве полов в Троицком соборе. Поверх абсорбирующей смеси проектом предлагается укладка исторических плит.

Реставраторы изготавливают смесь на месте проведения работ, руководствуясь пропорциями, обозначенными в составе. Компоненты приобретаются на специализированных базах.

Отметим, колокольня Троицкого собора входит в ансамбль Псковского кремля. Построена на фундаментах средневековой оборонной башни. Для реставрации выбран облик колокольни, зафиксированный в фотодокументах и чертежах конца XIX века.

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