Хаос, свобода и неопределённость: как эффективно пережить коридор затмений

22:40, 20 сентября 2024, ПАИ

Правильно пройденный период закладывает благополучный вектор на следующие три месяца, до дня зимнего солнцестояния. Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова рассказывает о том, как максимально эффективно прожить ближайшую неделю.

С конца августа думаю о том, что неплохо бы перебрать вещи в шкафу: что-то отдать на благотворительность, а часть и вовсе отнести в мусорку. И вот наконец сегодня руки дошли. «Клиент дозрел» ровно в тот момент, когда энергетика пространства стала наиболее подходящей для подобного процесса. Я уже перестала удивляться такой синхроничности, просто отмечаю это для себя.

Поэтому и вы не удивляйтесь, если в ближайшее время захотите провести ревизию имеющихся запасов, расчистить пространство, избавиться от балласта, прикинуть возможности. Сейчас наступает самое подходящее для этого время. Сильнее всего энергетику периода могут прочувствовать и откликнуться на неё кардинальные знаки: Весы, Овны, Козероги и Раки.

22 сентября Солнце переходит в знак Весов, наступает день осеннего равноденствия, мы пересекаем одну из четырёх рубежных точек года. В культуре многих народов день осеннего равноденствия связан с праздником сбора урожая и почитания предков. Обратите внимание, что многие продовольственные ярмарки проводят вблизи этой даты.

Урожай собран, посчитан, разложен по закромам, а излишки можно продать или поделиться ими с соседом. Обращение к предкам тоже неслучайно. Перед тёмным и мрачным периодом (зима близко) нужно заручиться поддержкой с той стороны. Тоже своего рода ресурс. Вот и я предлагаю оценить, насколько полны ваши условные закрома. Чем можете поделиться с другими, что хотите попросить взамен? В чём вы сильны, а где нужно подстелить соломки? Помним, что ресурс – это не только про деньги, но и про навыки, умения, социальные связи.

Весы в астрологии связаны с гармонией, балансом, поиском той самой точки равновесия. Не зря именно в осеннее равноденствие день становится равен ночи – звучит тема уравновешивания противоположностей. Вблизи дня осеннего равноденствия очень полезно проводить ревизию во всех или отдельных сферах жизни, составлять и корректировать планы на будущее. Также полезно оценить свои партнёрские отношения: как личные, так и деловые. Насколько они гармоничны и удовлетворяют вас? Соблюдается ли в них баланс «брать – отдавать»? С кем стоит кооперироваться, а от кого лучше держаться подальше?

В этом году день осеннего равноденствия попадает в коридор затмений. И если вы находитесь в сложных, тяжёлых, изматывающих отношениях, сейчас самое подходящее время, чтобы их разорвать. Тема нынешних осенних затмений как раз связана с разрывом, отделением, завершением. Даже если у вас не получалось раньше, сейчас очень хорошие шансы поставить окончательную точку. Если точку ставить не хотите, можно пройти сепарацию. Период хорош для работы с психологами и другими помогающими практиками. Заглянуть в подвалы собственного подсознания бывает очень полезно.

В связи с затмениями астрологи используют такое понятие, как срединная точка. Это день ровно посередине между двумя затмениями. В нынешнем коридоре срединной точкой будет 25 сентября. Срединная точка характеризуется максимумом хаоса, свободы и неопределённости. Действие этих энергий распространяется на три дня до и три дня после. Поэтому 22 сентября можно ощутить действие этой срединной точки. Если вы не вполне понимаете, как нынешний коридор затмений действует лично на вас, какие проблемы актуализирует, события вблизи срединной точки могут дать необходимые подсказки.

Я уже давала рекомендации на период коридора затмений: не совершать важных действий (разрывов это не касается), не планировать серьёзных стартов. Но если вы человек сильный и осознанный, действие тщательно выверено, вы можете рискнуть и дерзнуть. Есть шанс прыгнуть в дамки, выйти на качественно иной уровень жизни. Энергетику срединной точки можно сравнить с периодом 1990-х годов. Устойчивое сочетание «лихие 90-е» очень не люблю, но из песни слова не выкинешь. Максимальный хаос, беспредел, но и в то же время свобода и невероятные шансы. Лучше всего действовать как раз по темам, которые связаны с энергетикой осеннего равноденствия. Но ответственность, как всегда, на вас.

Энергия в коридоре затмений максимально концентрированная и усиленная. Поэтому и ритуалы в день осеннего равноденствия будут иметь максимальный эффект. Давайте вспомним, что делали наши предки, и возьмём их опыт на вооружение. Они проводили обряды для привлечения благополучия и достатка – накрывали обильные столы и приглашали гостей. Также считалось, что очень эффективны ритуалы, связанные с женской красотой. Мы можем сходить в салон красоты или купить себе что-то новое. Для защиты дома от нечистой силы в качестве оберега использовали веточки рябины. Если вы считаете, что этого недостаточно, можно озаботиться установкой охранных систем. Ну и всегда в топе ритуал на удачу – выбирайте тот, который откликается лично вам.

Всем благополучия и ресурсов с избытком!