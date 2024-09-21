Студенты медколледжа прошли практику в Стругокрасненской межрайонной больнице

23:16, 20 сентября 2024, ПАИ

В Стругокрасненской межрайонной больнице этим летом проходили практику студенты. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению.

Так, студентка второго курса ПсковсГУ Анастасия Ниденфюр, обучающаяся лечебному делу, работала в рентген-кабинете. Студентка четвёртого курса Псков ГУ (лечебное дело) Ирина Чудова работала на терапевтическом приёме в поликлинике, в отделениях стационара и приёмном отделении.

«В отличие от большинства моих одногруппников, я для практики выбрала учреждение в родном посёлке и осталась довольна выбором. Всего я успела поработать в трёх отделениях – в терапии, гинекологии и хирургии. Каждое из этих трёх отделений заставило меня посмотреть на выбранную мной специальность с разных ракурсов, что дало возможность точнее определиться с выбором будущей узкой специализации. После практики пропал страх, что выбранная мною специальность врача-лечебника мне не подходит. Я точно убедилась, что медицина – это моё, и могу сказать, что вклад в это внесла именно пройденная мною практика в родном посёлке», – отметила Ирина Чулова.

Ещё одна студентка, Cофья Цимбаленко, обучающаяся в Псковском медицинском колледже по программе «сестринское дело», работала в кабинете ЭКГ.

«Этим летом я проходила практику в Стругокрасненской больнице. Обучаясь в колледже, не всегда можно понять, как надо работать с пациентами, поэтому данная практика очень мне помогла. Мне объяснили тонкости, которые проявляются непосредственно во время работы, показали устройство больницы и процедурного кабинета. Медсёстры, у которых я проходила практику, также поделились историями и интересными случаями из своего опыта работы. Данная практика укрепила моё желание в будущем работать в сфере медицины», – отметила практикантка.