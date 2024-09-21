Рождество Пресвятой Богородицы празднуют сегодня православные христиане

09:14, 21 сентября 2024, ПАИ

Рождество Пресвятой Богородицы празднуют православные христиане сегодня, 21 сентября. Именно с этого праздника начинается церковный год. В 2024 году дата выпадает на субботу, пишет газета «Известия».

Праздник длится несколько дней и начинается с всенощного бдения. Утром 21 сентября в храмах проходит литургия, а затем наступают четыре дня постпразднества. Всего Рождество Пресвятой Богородицы длится шесть дней.

Верующие прославляют Деву Марию и обращают к ней свои молитвы, просят о семейном благополучии и рождении детей. Некоторые пары заключают брак именно в этот день. Также принято помогать тем, кто нуждается в поддержке, и приглашать друг друга в гости, дарить иконы с изображением Богородицы.