Движение на участке улицы Германа в Пскове ограничат с 24 сентября

12:18, 21 сентября 2024, ПАИ

Движение на участке дороги от пересечения улицы Германа с улицей Декабристов до Крестовского шоссе в Пскове будет прекращено с 24 сентября по 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Ограничения связаны с запланированным капитальным ремонтом улицы Германа. Выезд с улицы Декабристов будет осуществляться по Островскому переулку.

«Приносим извинения за возможные неудобства. Просим заранее планировать поездки и соблюдать требования дорожных знаков», – говорится в сообщении администрации.