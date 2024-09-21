Движение на участке улицы Германа в Пскове ограничат с 24 сентября
Движение на участке дороги от пересечения улицы Германа с улицей Декабристов до Крестовского шоссе в Пскове будет прекращено с 24 сентября по 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.
Ограничения связаны с запланированным капитальным ремонтом улицы Германа. Выезд с улицы Декабристов будет осуществляться по Островскому переулку.
«Приносим извинения за возможные неудобства. Просим заранее планировать поездки и соблюдать требования дорожных знаков», – говорится в сообщении администрации.
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