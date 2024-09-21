Россиянам рассказали о новом варианте COVID-19

14:28, 21 сентября 2024, ПАИ

Роспотребнадзор рассказал о новом варианте COVID-19 – XEC. Он проявляется как омикрон, но быстрее распространяется, пишет РИА Новости.

XEC – новый вариант коронавируса. Он представляет собой комбинацию двух более ранних подвариантов омикрона. Его симптомами являются лихорадка, кашель, потеря обоняния и аппетита, усталость, головная боль и насморк.

Специалисты Роспотребнадзора проводят оперативный мониторинг заболеваемости.

Этот вариант заболевания был впервые обнаружен в Германии в июне этого года. С тех пор он выявлялся в нескольких странах. Самые ранние случаи были зарегистрированы в Италии в мае, но образцы были поздно загружены в базу данных.