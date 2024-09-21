Пожарные ликвидируют возгорание автомобиля в Великих Луках

14:38, 21 сентября 2024, ПАИ

Возгорание автомобиля Mazda произошло на улице Гоголя в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

На месте работают пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.