Пожарные ликвидируют возгорание автомобиля в Великих Луках
Возгорание автомобиля Mazda произошло на улице Гоголя в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
На месте работают пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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