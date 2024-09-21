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Профессиональный спортсмен Александр Кузьмин проведёт бесплатную беговую тренировку для псковичей

Профессиональный спортсмен и комментатор Александр Кузьмин проведёт в Пскове бесплатную беговую тренировку для всех желающих завтра, 22 сентября. Начало в 10:00.

Фото со страницы Александра Кузьмина в соцсети «ВКонтакте»

Занятие начнётся у нового пешеходного моста на Золотой набережной. На мероприятии будет присутствовать профессиональный фотограф, который сделает снимки на фоне достопримечательностей для всех желающих.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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