Профессиональный спортсмен Александр Кузьмин проведёт бесплатную беговую тренировку для псковичей

14:58, 21 сентября 2024, ПАИ

Профессиональный спортсмен и комментатор Александр Кузьмин проведёт в Пскове бесплатную беговую тренировку для всех желающих завтра, 22 сентября. Начало в 10:00.

Занятие начнётся у нового пешеходного моста на Золотой набережной. На мероприятии будет присутствовать профессиональный фотограф, который сделает снимки на фоне достопримечательностей для всех желающих.

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