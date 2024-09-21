Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Невеле

16:45, 21 сентября 2024, ПАИ

Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Невеле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове на улице Сосновой полицейские остановили для проверки машину «Рено». Иномаркой управлял 59-летний нетрезвый пскович. А в Невеле 26-летний пьяный местный житель на автомобиле ВАЗ был задержан на улице Ломоносова.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. В соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные в нетрезвом виде в течение года, будут привлечены к уголовной ответственности.