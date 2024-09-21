Продолжается поиск пропавшего великолучанина
Продолжается поиск 48-летнего Андрея Фёдорова. 22 марта 2019 года он ушёл из дома на улице Радищева в Великих Луках и не вернулся. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области.
Мужчина был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку, спортивные чёрные штаны, сапоги.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Викторовича Фёдорова, просят позвонить по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-906-2231128 или 02, 112.
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