Профилактический рейд в Локнянском муниципальном округе провели пожарные

18:09, 21 сентября 2024, ПАИ

Профилактический рейд на тему возникновения пожаров провели сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области в Локнянском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

С жителями округа провели профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности. Среди населения распространены листовки на темы:

«Детская шалость с огнём – причина пожара»;

«Неисправный электроприбор – причина пожара»;

«Бытовой газ»;

«В загородном доме»;

«Печное оборудование и камин».

В пресс-службе также напомнили, что в случае возникновения пожара или задымлении нужно незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.