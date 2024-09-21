Профилактический рейд в Локнянском муниципальном округе провели пожарные
Профилактический рейд на тему возникновения пожаров провели сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области в Локнянском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
С жителями округа провели профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности. Среди населения распространены листовки на темы:
- «Детская шалость с огнём – причина пожара»;
- «Неисправный электроприбор – причина пожара»;
- «Бытовой газ»;
- «В загородном доме»;
- «Печное оборудование и камин».
В пресс-службе также напомнили, что в случае возникновения пожара или задымлении нужно незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
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