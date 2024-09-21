Фестиваль плова «Хоровод дружбы» состоялся в Островском районе

18:23, 21 сентября 2024, ПАИ

Гастрономический фестиваль плова «Хоровод дружбы» прошёл в Островском районе. В нём приняли участие 15 команд со всех уголков области и района, пишет газета «Островские вести».



Фото: Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Фото: Анастасия Гольцман











Открыл торжественную часть мероприятия глава Островского района Дмитрий Быстров. Он поблагодарил присутствующих и членов жюри за участие, а также пожелал всем хорошего настроения и приятного аппетита.

Вышли на сцену и участники команд, которые в формате весёлых частушек, сценок, сказок и стихов презентовали свои блюда.

Так сотрудники Дома детского творчества представили плов, приготовленный по лучшим советским традициям. Члены команды, перевоплотившись в образы главных героев фильма «Кавказская пленница», исполнили песню о восточном блюде и рассказали о его особенностях.

Команда Порховского краеведческого музея «Баба-яга и компания» прочитала частушки и рассказала зрителям добрую сказку о лесной волшебнице и её кулинарных способностях.

«В каждом плове есть своя изюминка. В наш, например, добавлены нут, много морковки, барбарис, а ещё любовь, доброта и счастье!» – рассказали члены команды из гимназии «Рисенки».

Для гостей и участников фестиваля была организована и музыкально-развлекательная программа, с которой выступили как островичи, так и гости из других районов. Также работали торговые площадки, выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества и ретротехники, мастер-классы, карусели для детей и батуты.

По итогам фестиваля в номинации «Самый дружный плов» победу одержала команда гимназии «Рисинки». В номинации «Самая яркая презентация» победила команда детского сада «Сказка», а в номинации «Самый вкусный плов» первое место заняла команда Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».