Псковичей предупредили о возможной гололедице на дорогах

19:20, 21 сентября 2024, ПАИ

В ночное время 22 и 23 сентября на территории Псковской области ожидаются заморозки, на дорогах возможно возникновение гололедицы. Об этом псковичей предупреждает управление Госавтоинспекции региона со ссылкой на прогноз Псковского гидрометцентра.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения: скоростной режим, дистанцию и интервал между автомобилями. Также необходимо снижать скорость около перекрёстков и пешеходных переходов и не совершать обгон и выезд на встречную полосу.

Пешеходам также необходимо помнить, что при неблагоприятных погодных условиях тормозной путь и время остановки транспортных средств увеличивается. Это требует от пешеходов большей осторожности при переходе дороги.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к взаимоуважению, дисциплинированности и ответственности.

Напомним, что утром 22 сентября местами, 23 сентября в большей части региона ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.