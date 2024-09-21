Псковские археологи рассказали, как складывается судьба найденных в раскопах артефактов
Псковские археологи рассказали, как складывается судьба найденных в раскопах артефактов.
В Telegram-канале «Псковская археология» сообщили, что накладка в виде льва была найдена в октябре 2022 года в раскопе на улице Псковской в Печорах. Спустя три месяца накладку передали в Псковский музей-заповедник. Прошло два года – и вот накладка экспонируется в Музее истории города Печоры в компании других археологических находок 2019–2022 годов.
-
Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
«Музей небольшой. Кроме нескольких витрин, посвящённых археологии, стоит посмотреть зал, посвящённый народности сето, их костюму и украшениям», – отметили археологи.
Делегация Псковской области приняла участие в молодёжном образовательном форуме «Ладога»
Псковские археологи рассказали, как складывается судьба найденных в раскопах артефактов
Памятный знак участнику Великой Отечественной войны благоустроили в Дновском районе