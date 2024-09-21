Минобрнауки обновило перечень вступительных испытаний на программы высшего образования

21:42, 21 сентября 2024, ПАИ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации разработало новый список вступительных испытаний для поступления на программы высшего образования. Проект соответствующего приказа размещён на портале правовой информации, пишет ТАСС.

Согласно новому списку, обязательными являются русский язык и один предмет по выбору из предложенного списка в зависимости от специальности. Учебное заведение может выбрать профильный предмет самостоятельно или предоставить выбор абитуриенту. Дополнительно вуз или абитуриент могут выбрать ещё один или два предмета из списка рекомендованных.

При этом остаётся в силе требование к абитуриентам предоставить результаты трёх ЕГЭ (в некоторых случаях — четырёх), а также право университета формировать окончательный список ЕГЭ по специальности.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева, которые приводятся в официальном Telegram-канале ведомства, главная задача нового приказа – обеспечить приём на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов: именно они в будущем будут отвечать за технологическое лидерство, экономическое и социальное развитие нашей страны.

Изменения также направлены на укрепление связи между полученными в школе знаниями и требованиями программ высшего образования.