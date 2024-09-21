Регистр доноров костного мозга в России включает в себя более 400 тысяч человек

22:59, 21 сентября 2024, ПАИ

В российском регистре доноров костного мозга уже более 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

Татьяна Голикова отметила, что граждане активно вступают в регистр во всех регионах страны, поскольку информация о донорстве костного мозга доступна. Вице-премьер добавила, что количество доноров растёт с каждым днём.

По итогам 2023 года 75 % пациентов обеспечены возможностью трансплантации костного мозга российского донора. В 25 % случаев необходимо искать донора в международных базах.

«С 2024 года обеспечено федеральное финансирование поиска доноров в международных регистрах и ввоз на территорию России донорского костного мозга, что полностью снимает вопрос обеспечения наших граждан трансплантационным материалом», – заметила Татьяна Голикова.