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Врач рассказал о способах избавиться от горба на шее

Вдовий горб, или холка, – это образование из жировой ткани и изменение подкожной структуры в области нижних шейных и верхних грудных позвонков. Избавиться от него можно четырьмя способами: хирургическим путём, упражнениями для спины и шеи, регулярным массажем и йогой. Об этом «Газете.ру» рассказал невролог, остеопат и мануальный терапевт Андрей Галкин.

Обычно холка не только заметна внешне, но и вызывает боль, скованность в шее и сильный хруст при поворотах головы. Кроме того, она может привести к искривлению позвоночника и бессоннице.

По словам врача, холка появляется из-за спазмирования мышц под ключицами и опущенных плеч. Это происходит по следующим причинам: слабость мышц спины и шеи, которые не могут выдержать нагрузку от опущенных плеч, переутомление шейных мышц из-за длительного нахождения в неестественных позах, например при работе за компьютером, избыточный вес.

Чтобы избавиться от холки, нужно решить проблему напряжения и слабости мышц шеи и спины.

«Есть множество способов расслабления и повышения эластичности мышц, самыми простыми считаются регулярный массаж, йога и упражнения для шеи и спины. Йога – один из эффективных методов для освобождения плечевого пояса, подавленного из-за спазмов мышц в области ключиц», – подчеркнул Андрей Галкин.

Врач уточнил, что упражнения для шеи и плеч должен подбирать врач, исходя из состояния здоровья пациента. Если заболевание запущено, то даже дорогие массажи не помогут решить проблему, эффект будет временным. В таком случае можно обратиться к хирургу.

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