Четыре из 10 псковичей пойдут на работу с симптомами ОРВИ

10:16, 22 сентября 2024, ПАИ

Четыре из 10 работающих на территории работодателя отправятся на службу даже с явными симптомами ОРВИ. В опросе Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Пскова, работающие на территории работодателя, и сотрудники на удалёнке.

Опрос показал, что 43 % псковичей, работающих на территории работодателя, отправятся на работу с признаками ОРВИ. Мужчины чаще, чем женщины, игнорируют симптомы болезни (47 против 39 % соответственно). Среди граждан младше 44 лет каждый второй готов пойти на работу с температурой, в то время как среди людей старшего возраста таких только 30 %.

Прежде всего, необходимо мотивировать оставаться дома при болезни инженеров и руководителей всех уровней. Даже при наличии температуры они продолжают ходить на работу и заражают окружающих.

Среди тех, кто собирается работать с явными симптомами гриппа или ОРВИ, также много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.

Ещё больше трудоголиков среди сотрудников на удалёнке: восемь из 10 дистанционных работников продолжат трудиться, несмотря на температуру, кашель и насморк, и только 8 % возьмут больничный.