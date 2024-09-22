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Общество

Всемирный день без автомобиля отмечают 22 сентября

Всемирный день без автомобиля отмечается 22 сентября, сообщает calend.ru.

Впервые День без автомобиля провели в Швейцарии в 1973 году. Тогда из-за топливного кризиса власти страны призвали граждан на четыре дня отказаться от использования личных автомобилей. До 1997 года в разных странах Европы периодически проходили отдельные акции отказа от машин. В этом же году первая общенациональная акция состоялась в Великобритании, а через год – во Франции. Тогда к движению присоединилось около двух десятков городов.

К 2001 году количество участников выросло до более чем тысячи городов в 35 странах мира. По приблизительным оценкам, сейчас в этой акции ежегодно участвует более 100 миллионов человек в 1,5 тысячи городов мира.

В современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, но главы городов и руководители организаций хотят хотя бы раз в год напоминать обществу о проблемах, связанных с автотранспортом.

В этот день жители крупных городов многих стран отказываются от поездок на автомобилях по городу в пользу общественного транспорта: трамваев, троллейбусов, автобусов и метро. Также популярны велосипеды и пешие прогулки. В некоторых городах в честь этого дня проводят специальные мероприятия.

Впервые в России День без автомобиля отметили в Белгороде в 2005 году. Затем к акции присоединился Нижний Новгород, а с 2008 года она проводится и в Москве.

Напомним, что 27 сентября Псков присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде».

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