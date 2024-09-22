Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в Пскове сегодня
Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт на площадке скейт-парка в сквере Александра Невского в Пскове сегодня, 22 сентября. Начало в 12:00.
Ранее в комитете по молодёжной политике Псковской области рассказали, что именитые спортсмены из разных городов России приедут на фестиваль уличной культуры.
Участников фестиваля ждут различные мастер-классы, показательные выступления, роспись футболок и другое. С полной программой можно ознакомиться по ссылке.
Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 сентября 2024
Директор Великолукского медколледжа стал лауреатом регионального этапа конкурса «Мы вместе»
21 сентября 2024
Делегация Псковской области приняла участие в молодёжном образовательном форуме «Ладога»