Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в Пскове сегодня

11:12, 22 сентября 2024, ПАИ

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт на площадке скейт-парка в сквере Александра Невского в Пскове сегодня, 22 сентября. Начало в 12:00.

Ранее в комитете по молодёжной политике Псковской области рассказали, что именитые спортсмены из разных городов России приедут на фестиваль уличной культуры.

Участников фестиваля ждут различные мастер-классы, показательные выступления, роспись футболок и другое. С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.