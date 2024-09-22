До +22 градусов прогнозируют в Псковской области 23 сентября

11:39, 22 сентября 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Ночью и утром местами туман. Будет дуть ветер юго-восточных, восточных направлений ночью со скоростью от двух до семи метров в секунду, днём – от четырёх до девяти метров в секунду.

Ночью синоптики прогнозируют заморозки от 0 до -4 градусов, местами температура воздуха составит от 0 до +3, днём – от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.