До +22 градусов прогнозируют в Псковской области 23 сентября
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Ночью и утром местами туман. Будет дуть ветер юго-восточных, восточных направлений ночью со скоростью от двух до семи метров в секунду, днём – от четырёх до девяти метров в секунду.
Ночью синоптики прогнозируют заморозки от 0 до -4 градусов, местами температура воздуха составит от 0 до +3, днём – от +17 до +22 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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