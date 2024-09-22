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Директор Великолукского медколледжа стал лауреатом регионального этапа конкурса «Мы вместе»

Директор Великолукского медицинского колледжа Александр Шулаев стал лауреатом регионального этапа конкурса «Мы вместе». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Директор Великолукского медколледжа стал лауреатом регионального этапа конкурса «Мы вместе». Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева наградила победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе» в рамках форума «Волонтёрство через всю жизнь».

Псковская область оказалась лидером по количеству победивших инициатив на региональном этапе конкурса. Всего было подано 130 заявок, из них выбрали 12 лучших.

Особенно популярной оказалась новая номинация «Волонтёр года» в категории «Личность». В ней победили сразу 118 человек, двое из которых – жители Псковской области: Наталья Фуфаева и Александр Шулаев.

Всех победителей наградят благодарственными письмами, они получат всестороннюю экспертную поддержку, а также сертификаты на путешествие в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

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