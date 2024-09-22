Кинолог рассказал о главной ошибке собаководов

12:43, 22 сентября 2024, ПАИ

Собаки могут плохо себя вести и портить имущество хозяина. Однако они никогда не делают это назло. Такие проблемы необходимо решать, но ругань и наказания здесь не помогут, объяснил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он отметил, что главная ошибка собаководов, когда они видят погром в доме, – начать ругать и наказывать питомца. Виноватый взгляд вовсе не означает, что собака всё поняла и больше так не будет.

«Напротив, своей агрессией вы можете спровоцировать ухудшение проблемы. Важно найти подход к собаке и разобраться, из-за чего она ведет себя подобным образом, только так можно решить этот вопрос», – уточнил кинолог.

Он отметил, что собака не пытается навредить хозяину. Обычно причины нежелательного поведения другие.

По словам специалиста, на собак плохо влияет отсутствие правил и режима. Например, не стоит каждый раз выводить питомца гулять в разное время дня. Также не рекомендуется то разрешать собаке спать на диване, то запрещать. Кроме того, непоследовательность проявляется, когда собаку то ругают за прыжки на ноги, то начинают с ней играть.

У собаки должно быть достаточно возможностей выплеснуть энергию во время игр, дрессировки и общения с хозяином. Тогда у неё не будет желания самостоятельно искать себе занятие. Некоторым активным питомцам нужны высокие физические нагрузки. Без них собака не сможет получить эмоциональную разрядку. В этом случае есть вероятность, что она начнёт громить дом, подчеркнул Владимир Голубев.

«Постоянное нахождение в стрессе негативно сказывается не только на здоровье любимца, но и на его поведении. Чтобы расслабиться, питомец может начать что-то грызть. А если к этому добавляется страх и постоянное одиночество, то погрома в доме не избежать. Некоторые питомцы боятся оставаться дома одни из-за недостаточного опыта нахождения без хозяина», –рассказал он о ещё одной возможной причине плохого поведения собаки.

Владимир Голубев подчеркнул, что ругать собаку и применять физическую силу категорически нельзя. Возможно, в первый раз питомец побоится что-то делать из-за грубого отношения хозяина, но в последующие разы он может устроить ещё больший беспорядок в доме. Дополнительный стресс только усугубит проблему.

Вместо этого кинолог посоветовал проанализировать подход к воспитанию любимца, убедиться, что ему уделяется достаточно времени, у собаки есть возможность физического и умственного развития. Также нужно наладить режим дня: у питомца должен быть чёткий распорядок, чтобы он знал, когда его кормят и когда выводят на прогулку.

Владимир Голубев отметил, что также не стоит забывать о полноценных прогулках хотя бы раз в день, которые будут включать в себя активные игры, дрессуру, встречу с сородичами.

«Подберите подходящую нагрузку для собаки с учетом ее породы, возраста и темперамента. Так питомец будет получать эмоциональную и физическую разрядку и у него не будет сил громить вашу квартиру», – уточнил эксперт.

Владимир Голубев также отметил важность занятий с собакой дома. Если питомец боится оставаться один, его можно постепенно приучить к этому. Кроме того, можно подобрать умные игрушки, которые помогут собаке играть самостоятельно.