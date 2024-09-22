День защиты слонов празднуется сегодня

12:53, 22 сентября 2024, ПАИ

Сегодня, 22 сентября, во многих странах отмечается экологический праздник – Всемирный день защиты слонов (World Day of elephants). Его учредили природоохранные организации, экологи и неравнодушные люди, которых беспокоит сокращение численности этих животных. Об этом сообщает портал calend.ru.

Слоны – самые крупные сухопутные млекопитающие на планете. Они относятся к семейству слоновых (Elephantidae) и отряду хоботных (Proboscidea). Это умные, высокоорганизованные животные с самосознанием. Они единственные дожившие до наших дней представители древней группы хоботных, которая раньше населяла большую часть суши. В природе слоны обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки.

В настоящее время существует только два вида слонов: индийский и африканский. Индийский слон может достигать в высоту 2,5 метра и весит от трёх до пяти тонн. Африканский слон крупнее: его вес составляет от пяти до семи тонн, а высота – до четырёх метров.

Сейчас в Африке насчитывается примерно 500–600 тысяч слонов, в Азии – около 30 тысяч особей. Но эти показатели постоянно снижаются. МСОП (Международный союз охраны природы) занёс индийских слонов в Красную книгу как «находящихся в опасном состоянии», а африканских – как «находящихся в состоянии, близком к угрожаемому».

В 1989 году ООН полностью запретила международную торговлю слоновой костью (бивнями), которую используют для украшений и поделок. Главная цель Дня защиты слонов – рассказать о необходимости сохранить популяцию африканских и индийских (или азиатских) слонов. Также этот день обращает внимание на незаконное истребление слонов и ненадлежащее содержание этих животных в неволе.

Всемирный день слона пока не имеет официального статуса, но в организации мероприятий, посвящённых этой дате, традиционно принимают участие экологические и природоохранные организации из разных стран мира.