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Общество

Диетолог предупредила об опасности пельменей

Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает покупать полуфабрикаты в магазине, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт и диетолог Галина Волкова.

«Если мы говорим о продукте, который был произведен на заводе, то есть это ультрапереработанная пища, то, конечно, это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты, как правило, вызывают ожирение», – объяснила Галина Волкова.

По мнению врача, домашними пельменями можно разнообразить рацион без вреда для здоровья. Однако есть их каждый день не рекомендуется, если человек хочет сохранить или снизить вес, заключила Галина Волкова.

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