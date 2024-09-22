Фестиваль уличной культуры «Плеск» проходит в Пскове
Фестиваль уличной культуры «Плеск» проходит на площадке скейт-парка в сквере Александра Невского в Пскове сегодня, 22 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.
Официальное открытие фестиваля состоялось в 12:00. С полной программой можно ознакомиться по ссылке.
«Скейты, автозвук, машины, диджеи, показательные выступления, граффити и это только малая часть того, что вас ждет на фестивале», – отметили организаторы.
Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.
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