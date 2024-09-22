Фестиваль уличной культуры «Плеск» проходит в Пскове

13:53, 22 сентября 2024, ПАИ

Фестиваль уличной культуры «Плеск» проходит на площадке скейт-парка в сквере Александра Невского в Пскове сегодня, 22 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

Официальное открытие фестиваля состоялось в 12:00. С полной программой можно ознакомиться по ссылке.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











«Скейты, автозвук, машины, диджеи, показательные выступления, граффити и это только малая часть того, что вас ждет на фестивале», – отметили организаторы.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.