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Зональный этап чемпионата Псковской области по мини-футболу проходит в Пыталово

Зональный этап чемпионата Псковской области по мини-футболу в формате 8 х 8 среди взрослых мужских команд проходит на городском стадионе в Пыталово, пишет газета «Наша жизнь».

Зональный этап чемпионата Псковской области по мини-футболу проходит в Пыталово. Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

За выход на чемпионат борются три команды: «Старт» (Пыталово), «Металлист» (Псков) и «Святогорец» (Пушкинские Горы).

«По результатам жеребьёвки первый матч состоялся между «Стартом» и «Металлистом». В упорной борьбе победила команда из Пыталово, уступив один досадный гол. Итоговый счёт первой игры – 3:1. Во второй игре на поле встретились «Металлист» и «Святогорец». Обе команды играли на атаку, в итоге оказалась ничья, а счёт после двух таймов – 2:2», – отметили в газете.

После двух матчей команда из Пыталово набрала три очка, из Пскова и Пушкинских Гор – по одному. Сейчас играют «Старт» и «Святогорец».

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