Состоялся традиционный крестный ход вокруг Пскова

15:26, 22 сентября 2024, ПАИ

Традиционный ежемесячный крестный ход вокруг Пскова прошёл 19 сентября. Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Крестным ходом вокруг города Пскова прошли прихожане храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского во главе с клириком храма иереем Михаилом Аршановым.



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии













Во время крестного хода был совершён молебен Господу Богу и Пресвятой Богородице, после чего прочитали акафист архистратигу Божию Михаилу.