Состоялся традиционный крестный ход вокруг Пскова
Традиционный ежемесячный крестный ход вокруг Пскова прошёл 19 сентября. Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.
Крестным ходом вокруг города Пскова прошли прихожане храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского во главе с клириком храма иереем Михаилом Аршановым.
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
Во время крестного хода был совершён молебен Господу Богу и Пресвятой Богородице, после чего прочитали акафист архистратигу Божию Михаилу.
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