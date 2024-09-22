Жилой дом и два строения сгорели в результате короткого замыкания электропроводки в Себеже
Возгорание произошло в жилом доме на улице Зелёной в Себеже. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате пожара сгорели дом и два строения.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в доме.
Пострадавших нет.
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22 сентября 2024
Жилой дом и два строения сгорели в результате короткого замыкания электропроводки в Себеже