Жилой дом и два строения сгорели в результате короткого замыкания электропроводки в Себеже

16:23, 22 сентября 2024, ПАИ

Возгорание произошло в жилом доме на улице Зелёной в Себеже. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пожара сгорели дом и два строения.

Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в доме.

Пострадавших нет.