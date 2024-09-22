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Культура

Артисты театра «Пушкинская школа» прочли стихотворения Пушкина в Святогорском монастыре

Сегодня в пушкиногорском Свято-Успенском Святогорском монастыре, у могилы поэта, артисты из санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера читали стихи Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», принимающего в эти дни традиционные большие гастроли этого театра.

Участники чтецкой программы в Святогорском монастыре со своим учителем. Слева направо: Айгиз Фаттахов, Екатерина Вишневская, Владимир Рецептер, Анна Миронова, Григорий Печкысев. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Чтецкая программа – одна из обязательных составляющих ежегодной михайловской афиши «Пушкинской школы», отметили в музее.

«Паломники, жители и гости Святогорья, оказавшиеся в эту минуту у некрополя Ганибалов и Пушкиным, слушали молодых петербургских актёров буквально затаив дыхание», – сообщает пресс-служба музея.

Сегодня вечером гастроли «Пушкинской школы» продолжатся спектаклем «Свадьба Кречинского» по пьесе А. В. Сухово-Кобылина, напомнили в музее, уточнив, что традиционные показы столичной труппы в этом году будут идти до 1 октября включительно. Полная гастрольная афиша с указанием даты, времени и места того или иного события с возрастными рекомендациями для зрительской аудитории и с другой полезной информацией размещена на официальном сайте «Михайловского» в раздел «Календарь событий 2024 года → Сентябрь → Гастроли театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера».

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