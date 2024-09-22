Мотоциклист пострадал в результате столкновения с бордюром в Пскове

17:20, 22 сентября 2024, ПАИ

Падение мотоциклиста после столкновения с бордюром произошло на улице Коммунальной у дома № 67/12 в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Спасатели перенесли пострадавшего в карету скорой помощи. Ему оказывается помощь бригадой медицины катастроф, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.