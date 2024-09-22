Мотоциклист пострадал в результате столкновения с бордюром в Пскове
Падение мотоциклиста после столкновения с бордюром произошло на улице Коммунальной у дома № 67/12 в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Спасатели перенесли пострадавшего в карету скорой помощи. Ему оказывается помощь бригадой медицины катастроф, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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