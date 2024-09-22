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Происшествия

Мотоциклист пострадал в результате столкновения с бордюром в Пскове

Падение мотоциклиста после столкновения с бордюром произошло на улице Коммунальной у дома № 67/12 в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Спасатели перенесли пострадавшего в карету скорой помощи. Ему оказывается помощь бригадой медицины катастроф, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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