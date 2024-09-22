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Происшествия

Пскович подозревается в причинении сожительнице тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом

В Пскове мужчина подозревается в причинении сожительнице тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

20 сентября этого года в правоохранительные органы сообщили об обнаружении тела женщины с признаками насильственной смерти в одной из квартир. По этому факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, преступление совершил сожитель потерпевшей. Между ними произошёл конфликт на бытовой почве. Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил пострадавшую руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следы преступления и назначили необходимые экспертизы. Сейчас они допрашивают свидетелей. Подозреваемого задержали в установленном порядке. В ближайшее время будет решён вопрос о мере пресечения для него.

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